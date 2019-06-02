الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع 32% على أساس سنوي في نيسان إلى 53 مليار دولار

2019/06/02 | 12:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع الإحتياطي الأجنبي لدولة قطر في نيسان الماضي بنسبة 32% على أساس سنوي الى نحو 53 مليار دولار، وبنسبة 4% مقارنة بشهر آذار الذي سبقه وفقا للنشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

ودعم نمو الاحتياطي الأجنبي زيادة استثمارات الدوحة في سندات واذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 355% إلى نحو 15 مليار دولار، إلى جانب زيادة ارصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية بنسبة 12.5% الى نحو 16 مليار دولار، وارتفاع احتياطات الذهب بنسبة 37% الى نحو 1.6 مليار دولار.





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