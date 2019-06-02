الجيش العراقي يشارك بإخماد حرائق اندلعت في حقول زراعية بقضاء مخمور

2019/06/02 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاحد، عن إخماد حرائق اندلعت في حقول زراعية بقضاء مخمور، جنوب شرق مدينة الموصل بمحافظة نينوى.وقال الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “فرقة المشاة الرابعة عشرة، شاركت باخماد الحرائق في منطقة الصلاحية في مخمور حفاظا على ممتلكات المواطنين والحيلولة دون وصول النيران إلى مزارع الحنطة والشعير”.وأضاف البيان

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