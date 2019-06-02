2019/06/02 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب مفتش عام وزارة الداخلية، اليوم الاحد، توجيهات لمنع الفاسدين من ابتزاز المواطنين للكسب غير المشروع.وذكر بيان لمكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي، تلقته وكالة صدى نسخة منه، انه”على ضوء قيام وزارة الداخلية باعتقال بعض الفاسدين والمنتحلين للشخصيات ذات المناصب المهمة والمدعين زوراً عملهم او اتصالهم بوزارة الداخلية او قياداتها ويعملون على خداع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تصدر توجيهات لمنع الفاسدين من ابتزاز المواطنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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