TCL ستبدأ بإنتاج شاشات OLED المرنة في الربع الرابع من هذا العام

2019/06/02 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعدتنا شركة TCL في شهر فبراير الماضي بتقديم هواتف قابلة للطي في السنوات القليلة القادمة، وهي بدأت الآن بتنفيذ الخطوة الأولى الحاسمة في سبيل تحقيق ذلك.



في الواقع، لقد قامت شركة TCL بشراء معدات LTPS من اليابان وكوريا الجنوبية لإستخدامها في مصنعها المتواجد في مدينة ووهان الصينية، وهو المصنع حيث من المتوقع أن تبدأ الشركة بتصنيع شاشات AMOLED المرنة بحلول الربع الرابع من هذا العام مع العلم بأنه سيتم الإشراف على عملية التصنيع بأكملها من قبل قسمها المسؤول عن الشاشات والذي تطلق عليه الشركة إسم Huaxing Optoelectronics.

قالت شركة TCL أنها واثقة من تحقيق Huaxing Optoelectronics لنمو مزدوج الرقم على مستوى المبيعات السنوية والأرباح.



وصل إنتاج LTPS-LCD خلال الربع الأول من هذا العام إلى 27.2 مليون دولار أمريكي، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في العالم بين الشركات التي تملك مصنع واحد فقط.



وقالت الشركة أيضًا أنها توصلت إلى إتفاق مع ” بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية الراقية “.

تهدف TCL Group إلى زعزعة الأوضاع ليس فقط في سوق الهواتف الذكية وإنما في سوق التلفزيونات الذكية أيضًا.



وتجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك تقارير في وقت سابق من هذا العام لمحت إلى أننا سنرى على الأرجح تلفزيونات ذكية جديدة من شركة Huawei حيث تردد أن شركة Huaxing Optoelectronics ستشرف على تصنيع الشاشة الخاصة بتلفزيون Huawei البالغ حجمه 65 إنش، في حين ستشرف شركة BOE على تصنيع الشاشة الخاصة بالتلفزيون البالغ حجمه 55 إنش.



وفي حالة إذا لم تسمع عن BOE من قبل، فهي شركة صينية أخرى متخصصة في صناعة الشاشات مع العلم بأنها تشرف بالفعل على تصنيع الشاشات لبعض هواتف Huawei، بما في ذلك Huawei Mate 20 Pro.

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