2019/06/02 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس منذ بدء عرض المسلسل المصري “ولد الغلابة” الذي يلعب بطولته الفنان أحمد السقا، لاحقته اتهامات بالاقتباس من المسلسل الأميركي الشهير “بريكنغ باد”.ورغم عدم تطابق أحداث العملين الدراميين، فإن كثير من متابعي “ولد الغلابة” الذي يعرض لأول مرة في رمضان، رأوا أن الحبكة الأساسية متشابهة إلى حد كبير، فضلا عن وجود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ولد الغلابة” و”بريكنغ باد”..



مسلسل السقا بورطة والمؤلف يرد وكالة خطوة برس.

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