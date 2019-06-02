ما الذي يخبرنا به آخر ملف حكومي سري عن السياسة البريطانية بالشرق الأوسط؟

2019/06/02 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترفض الحكومة البريطانية الكشف عن ملف متعلّق بفلسطين منذ سنة 1941، من شأنه أن “يقوض أمن” المملكة المتحدة.وما يجعل وثيقة عمرها

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