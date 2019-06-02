الصين تنتقل إلى الهجوم المضاد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة

2019/06/02 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت الصين مجددا الأحد، لهجتها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، محملة واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات، دون أن تشير إلى أي مخرج

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