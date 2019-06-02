2019/06/02 | 12:39

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الأخبار المحلية

الأحد 2 يونيو 2019 | 12:38 مساءً | عدد القراءات : 2

مفتشية الداخلية تنشر قنوات اتصال للتبليغ عن حالات الابتزاز والفساد في دوائرها

بغداد/...



اصدر مكتب مفتش عام وزارة الداخلية، الاحد، توجيهات لمنع الفاسدين من ابتزاز المواطنين للكسب غير المشروع.

وذكر بيان لمكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي، انه "على ضوء قيام وزارة الداخلية باعتقال بعض الفاسدين والمنتحلين للشخصيات ذات المناصب المهمة والمدعين زوراً عملهم او اتصالهم بوزارة الداخلية او قياداتها ويعملون على خداع المواطنين لتحصيل منافعهم الخاصة او ابتزاز المواطنين في سبيل الكسب غير المشروع".

واضاف انه"وفق توجيه من الكوادر القيادية في الوزارة، ولضمان عدم استغلال الفاسدين والمشبوهين لمثل هكذا امور، نشدد على ضرورة التحقق من الهوية والادعاء عند حصول أية حالة ابتزاز او تعدي او طلب رشوة".

وشدد البيان على "أهمية الاتصال والاخبار للجهات المختصة ، كما يُتاح الابلاغ عبر احد طرق التواصل الاتية:

‏Email: deputy.office73@gmail.com

‏WhatsAPP: 07801098517".



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