2019/06/02 | 12:40

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اندلاع حريق كبير في سوق الشورجة وسط بغداد

العراق

اندلاع حريق كبير في سوق الشورجة وسط بغداد

الأحد 2 يونيو 2019 - 12:03

صورة ارشيفية

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق في سوق الشورجة وسط بغداد.

وذكر المصدر لموقع "الغدير"، ان" حريقاً اندلع في مخازن للأقمشة بسوق المرادية بالشورجة".

واوضح، ان" فرق الدفاع المدني تكافح النيران بواقع (15) فرقة إطفاء مستمرة بعملية مكافحة النيران واخمادها".

انتهى..م.ر

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