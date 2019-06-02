2019/06/02 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الاحد, بتوطين رواتب مقاتلي اللواء 44 .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “لليوم الثاني على التوالي تواصل مديرية المالية بتوطين رواتب مقاتلي اللواء 44 في الحشد الشعبي”، مبينا ان “عملية التوطين تجري بشكل انسيابي ومتسارع”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد الشعبي تباشر بتوطين رواتب مقاتلي اللواء 44 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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