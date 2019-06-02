2019/06/02 | 12:41

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بالوثيقة..



كركوك تقرر تقليص الدوام الأثنين الى الساعة 12 ظهرا

الاحد

02

حزيران

2019 :

12:15 pm

46

بالوثيقة..



كركوك تقرر تقليص الدوام الأثنين الى الساعة 12 ظهرا

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