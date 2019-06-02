برلماني ايراني : عبد المهدي ابلغ بومبيو استعداد ايران للمواجهة العسكرية …واميركا ستخسر الحرب

2019/06/02 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، اليوم الأحد إن العلاقات بين أمريكا وإيران لا تقبل الوساطة والأجواء الحالية غير مهيأة للمفاوضات.وأضاف بيشة في تصريحات له أن “رئيس الوزراء العراقي قال لوزير الخارجية الأمريكي إن الإيرانيين مستعدين للمواجهة العسكرية وأن أمريكا لن تخرج منتصرة من أي حرب مع إيران، […]

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