القبض على متهمين بعمليات خطف وتسليب في بغداد

2019/06/02 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة امنية، القبض على متهمين أثنين بعمليات خطف وتسليب في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة 421 خطف في ببغداد وذلك لقيامهما بعدة عمليات خطف وتسليب".وأضاف "تمت عملية القاء القبض استناداً لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر حيث تم إحالتهما الى جهة الطلب".انتهى

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