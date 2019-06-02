2019/06/02 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انفجار الأزمة غير المسبوقة المتعلقة بشركة هواوي في الآونة الأخيرة، تستعد شركتا أبل الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية لجني ثمار العقوبات الأميركية على العملاق الصيني، خصوصا في سوق الهواتف الذكية.وسوف تستغل الشركتان وضع الولايات المتحدة شركة هواوي في القائمة السوداء من أجل الاستحواذ على حصة الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية، وفقا لما ذكره المحلل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة هواوي من المستفيدين الكبيرين في سوق الهواتف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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