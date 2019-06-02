صحيفة : باريس يضع 140 مليون يورو لضم رونالدو

2019/06/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الايطالية ،الاحد، ان ادارة باريس سان جيرمان مستعد لدفع 140 مليون يورو لضم كريستيانو رونالدو وذكرت الصحيفة، ان “تركيز النادي الباريسي ينصب على ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الايطالي والهداف الأول لدوري أبطال اوروبا”.ويشعر الجميع في فرنسا بقدرة ادارة باريس سان جيرمان على اقناع رونالدو بفكرة […]

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