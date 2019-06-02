برجك ليوم الاحد 2-6-2019 , حظك لهذا اليوم

2019/06/02 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمل 21 آذار – 19 نيسانعزيزي برج الحمل،هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص.احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. الثور 20 نيسان – 20 أيارعزيزي برج الثور،سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام

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