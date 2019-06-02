هل تفسد الزحامات فرحة العيد؟ المرور تكشف حالة الشوارع بعيد الفطر وتوجه نصيحة للسائقين

2019/06/02 | 13:22

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بغداد اليوم - بغداد

كشف إعلام مديرية المرور العامة، الأحد، 02 حزيران، 2019، الموقف المروري خلال ايام العيد واماكن الز...





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