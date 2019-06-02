2019/06/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في الاونة الاخير خبر كاذب يتضمن اعلان يروج لوجود تعيين على وزارة الداخلية قوى الامن الداخلي بصفة ( شرطي ) على ملاك قوى الامن الداخلي للفترة من 2019/6/1 ولغاية 2019/6/21 راجين عدم الانجرار خلف هكذا صفحات وهمية و اعلانات كاذبة لوجود نوايا لاصحاب هذا المنشور الوهمي الخادع بالنصب والاحتيال او تهديد المواطنين من قدم بياناته و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تنفي فتح باب التعيين بصفة شرطي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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