عزمي بشارة يسخر من

2019/06/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد‏

نشر مدير "المركز العربي للأبحاث" وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عزمي بشارة، تغريدة ساخرة عن القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وقال

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