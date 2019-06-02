تحرك نيابي لإقالة مدير هيئة التقاعد الوطنية

2019/06/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلن رئيس لجنة العمل وشؤون الهجرة والمهجريـن النيابية رعد الدهلكي، عزم لجنته جمع تواقيع لتقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب بعد

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