مالية الحشد الشعبي تباشر بتوطين رواتب مقاتلي اللواء 44 (صور)

2019/06/02 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الاحد, بتوطين رواتب مقاتلي اللواء 44 .وقال موفدنا انه "لليوم الثاني على التوالي تواصل مديرية المالية بتوطين رواتب مقاتلي اللواء 44 في الحشد الشعبي"، مبينا ان "عملية التوطين تجري بشكل انسيابي ومتسارع".

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