سان جيرمان يعتزم دفع 140 مليون يورو لضم رونالدو

2019/06/02 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الايطالية، الأحد، ان ادارة باريس سان جيرمان مستعد لدفع ‏‏140 مليون يورو لضم كريستيانو رونالدو.وذكرت الصحيفة في تقرير، ان “تركيز النادي الباريسي ينصب على ضم البرتغالي كريستيانو ‏رونالدو نجم نادي يوفنتوس الايطالي والهداف الأول لدوري أبطال اوروبا”.‏ ويشعر الجميع في فرنسا بقدرة ادارة باريس سان جيرمان على

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