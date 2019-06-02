كلكامش برس تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة كركوك

2019/06/02 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تنشر كلكامش برس نتائج السادس الابتدائي / الدور الاول لهذا العام لمحافظة كركوك.نتائج الدراسة العربية/تربية كركوك هنــــــــــــا نتائج الدراسة الكردية/تربية كركوك هنــــــــــــا نتائج الدراسة التركمانية/تربية كركوك هنــــــــــــا

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