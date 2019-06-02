2019/06/02 | 13:27

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الأخبار المحلية

الأحد 2 يونيو 2019 | 01:21 مساءً | عدد القراءات : 11

دائرة التطوع في وزارة الداخلية تنفي وجود تعيينات على ملاك قوى الامن الداخلي

بغداد/...



أصدرت دائرة التطوع في وزارة الداخلية، الاحد، بياناً توضيحياً بشأن وجود تعيينات على ملاكات الوزارة.

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، تلقته "عين العراق نيوز"، أنه "أنتشر في الآونة الاخيرة خبر يتضمن اعلان يروج لوجود تعيين على وزارة الداخلية، بصفة (شرطي) على ملاك قوى الامن الداخلي للفترة من 2019/6/1 ولغاية 2019/6/21"، مؤكدة أن "هذا الخبر كاذب وغير حقيقي".

ودعت الدائرة في بيانها الى "عدم الانجرار خلف هكذا صفحات وهمية".انتهى2

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