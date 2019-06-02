فريح : لم اقصد الاساءة لجمهور الانيق

2019/06/02 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..قدم لاعب فريق الطلبة لكرة القدم ياسر فريح، اعتذاره الى جمهور الانيق بسبب سوء الفهم الذي حدث مع البعض من جمهور الانيق عقب مباراة الفريق امام نفط الوسط ضمن الدوري الكروي الممتاز.وقال فريح في تصريح لوكالة/ المعلومة/ انه “لم اقصد الاساءة لجماهير الأمة الطلابية التي اكن لها كل الحب والتقجير، لكن […]

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