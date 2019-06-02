2019/06/02 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق كبير في سوق جميلة شرقي بغداد.وقال المصدر، في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “حريقا كبيرا اندلع، ظهر اليوم، ضمن سوق جميلة شرقي بغداد”، مشيرا الى “انفجار عدد من اسطوانات الغاز”.من جهته قال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، إن فرق الدفاع المدني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق كبير في سوق جميلة شرقي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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