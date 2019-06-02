2019/06/02 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية علي الأديب، الأحد، عن وجود مساع لدمج ائتلافي النصر ودولة القانون بقائمة واحدة خلال الانتخابات المحلية المقبلة.وقال الأديب في تصريح لـ/المعلومة/ إن “التقارب بين ائتلافي دولة القانون برئاسة نوري المالكي والنصر برئاسة حيدر العبادي وصل إلى التفاهم النيابي والتنسيق في توحيد الموقف السياسية”.وأضاف، ان “قيادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأديب يكشف لـ”المعلومة” عن مساع لدمج النصر والقانون قبل مؤتمر الدعوة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأديب يكشف لـ”المعلومة” عن مساع لدمج النصر والقانون قبل مؤتمر الدعوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).