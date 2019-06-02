2019/06/02 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع لوكالة الانباء العراقية “واع” واطلعت عليه وكالة صدى، عن عقد جلسة مجلس الوزراء اليوم الاحد بدلا عن الثلاثاء المقبل بسبب عطلة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم الثلاثاء، بحسب قرار المجلس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جلسة مجلس الوزراء ستعقد اليوم الاحد بسبب عطلة العيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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