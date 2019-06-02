نائب عن ديالى يطالب رئيس الوزراء بزيارة بعقوبة لحل الملفات العالقة

2019/06/02 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن ديالى مضر معن الكروي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بزيارة بعقوبة للاطلاع على الملفات العالقة وايجاد الحلول التي تخدم المرحلة الراهنة .وقال الكروي في بيان اليوم ان سلسلة الخروقات الامنية الاخيرة خاصة في حوض الوقف وجنوب بهرز وتسجيل نزوح قسري لعوائل قرية ابة خنازير وقبلها في قرية المخيسة كلها مؤشرات على […]

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