“بالفديو”.. السفير التركي يقلب “جدر الدولمة” العراقية

2019/06/02 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على صفحته في “تويتر”، مقطع فديو له وهو يتناول الاكلة العراقية الشعبية “الدولمة”.

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