وزارة التجارة توجه بصرف مكافآت لمنتسبيها

2019/06/02 | 13:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه وزير التجارة، محمد هاشم العاني، بصرف مكافئة مالية لمنتسبي مقر الوزارة قدرها 100 ألف دينار؛ وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر.

وخول الوزير العاني، وفقا لبيان للوزارة اليوم الأحد، المدراء العامون في شركات الوزارة بصرف مكافئات العيدية لمنتسبيهم، كلا حسب إمكانية الشركة المالية.

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