مقتل سبعة “دواعش” واستشهاد ضابط واصابة اخر باشتباكات غربي الانبار

2019/06/02 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر امني في حشد محافظة الانبار، الأحد، بأن سبعة عناصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي قتلوا، فيما استشهد ضابط وأصيب آخر باشتباكات مسلحة غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية مسنودة بقوة من الحشد العشائري داهمت وكرا لداعش في منطقة الحسينيات شمال قضاء الرطبة غربي الانبار، ودارت اشتباكات عنيفة اسفرت عن مقتل 7 […]

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