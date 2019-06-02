بغداد تُغضب باريس بـ

2019/06/02 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة عراقية الأحد حكماً يقضي بإعدام " تاسع داعشي" فرنسي بعد ادانته بالانتماء للتنظيم المتطرف.

وكان المدان الثامن قد ادعى في وقت سابق بأنه تعرض للتعذيب مما دفع القضاء العراقي الى ارجاء محاكمته، لكن المحكمته اعادتها اليوم وتم حكمه بالإعدام بالاضافة الى آخر تاسع.

وقالت مصادر مطلعة لكوردستان 24 إن الفرنسي الثامن يدعى "فاضل عويدات" (32 عاماً) وهو من 12 داعشياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية الى العراق.

وأُدين هؤلاء المقاتلون بالانتماء لتنظيم داعش، كما وُجهت اليهم اتهامات اخرى تتمثل بدخول العراق بطريقة غير شرعية وبمقاتلة قوات الأمن العراقية في الموصل.

وأحكام الإعدام هذه قابلة للطعن خلال شهر.

وبحسب المصادر فقد رفضت المحكمة مزاعم عويدات بأن اعترافاته قد انتزعت منه بالقوة مثلما افادت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخراً.

الى ذلك نقلت وكالة فرانس برس عن المحكمة قولها إن التقرير الطبي الخاص بالمحكوم الثامن اظهر بأنه لا يوجد اثار تعذيب على جسده.

وقالت المصادر إن من المتوقع إجراء مزيد من المحاكمات هذا الأسبوع.

وذكر مصدر مطلع أن المحكمة اصدرت حكماً آخر بإعدام فرنسي تاسع كان من المفترض ان يحاكم يوم غد الاثنين.



ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.





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