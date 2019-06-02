التربية تفتتح باب الاعتراضات على نتائج السادس الابتدائي

2019/06/02 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، فتح باب الاعتراضات على نتائج امتحانات مرحلة السادس الابتدائي للعام الدراسي (2018 – 2019) لمدة 15 يوما من تاريخ اعلان كل مديرية للنتائج والتي تمت وفقا لانتهاء عمليات التصحيح في كل منها، فيما أكدت المباشرة بالاستعدادات الخاصة بامتحان الدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط".

وقال معاون مدير الامتحانات والتقويم بالوزارة نعمة حربي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن" دائرته نسقت مع المديريات العامة كافة، بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الامتحانات الوزارية النهائية لمرحلة السادس الابتدائي”، مشيرا الى ان “المديريات تصحح الدفاتر الخاصة بتلاميذها بشكل غير مركزي، لكون كل منها تمتلك مركز فحص لها، وبالتالي فانها تمتلك الصلاحية بتحديد موعد استقبال الاعتراضات لمدة 15 يوما من تاريخ اعلانها لنتائج مدارسها في كل مديرية ببغداد والمحافظات".

وأضاف حربي، أن “الوزارة تستحصل مبلغ ثلاثة الاف دينار عن كل مادة امتحانيه يرغب التلميذ بالاعتراض عليها”، مفصحا عن ان “استقبال الاعتراضات يتم عن طريق المدارس والتي تقوم بدورها بأرسال الاستمارات الخاصة بالمعترضين الى المديريات العامة كل حسب رقعته الجغرافية".وتابع حربي، ان “ كل مديرية ستعمل على جمع احصائية خاصة بعدد التلاميذ المشاركين في امتحانات الدور الاول للعام الدراسي (2018 – 2019) لمعرفة نسب النجاح في كل مديرية، فضلا عن معرفة أي منها حصلت على المركز الاول بنسب النجاح بالنسبة لمدارسها فضلا عن تحديد التلاميذ الاوائل فيها”، كاشفا في الوقت ذاته عن “المباشرة بالاستعدادات الخاصة بامتحان الدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط التي من المؤمل ان تبدأ في الـ 11 من الشهر الحالي".انتهى..م.ر

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