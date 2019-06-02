مسؤول كردي: من يستمر في تخوين الاتحاد الوطني لن نحسب له حساب حذاء مطاطي

2019/06/02 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لاهور شيخ جنكي، ان من يتحدث عن حزبه بخصوص “أحداث 16 أكتوبر” لن يحسب له حساب.وقال جنكي، في رسالة له بحسب وسائل اعلام كردية، “يكفي تخوينا للاتحاد الوطني، نحن طالبنا اكثر من مرة بتقديم الادلة على ادانتنا في احداث 16 اكتوبر وتقديمها للشعب الكردي، نحن غادرنا كركوك في 16 اكتوبر من اجل مصلحة الكركوكيين وحفاظا عليهم”.

وأضاف قائلا “من الآن اقولها من يستمر في تخوين الاتحاد الوطني دون ادلة فلن نحسب له حساب حذاء مطاطي”.

وفيما يتعلق بمنصب محافظ كركوك، أكد ان “الاطراف التي اتفقت على تنصيب محافظ لنينوى بالاتفاق مع الحشد الشعبي لا ترغب بتولي محافظ من المكون الكردي لكركوك، مطمئنا الكرد بان اوضاع كركوك مؤقتة” .

ووجه شيخ جنكي، في رسالته بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، كلامه الى اهالي كركوك من العرب والتركمان قائلا إن ” كركوك مدينة التعايش والسلام ونأمل الا تعملوا الى ارباك هذا وان لا تصغوا للاحزاب، مشددا على ان ما تشهده المدينة حاليا مؤقت”.

وطلب من الكرد في كركوك الى الصبر لحين اعادة الاوضاع في المدينة الى سابق عهدها”، فيما وجه رسالة الى بغداد وادارة كركوك داعيا إياهم ايقاف التجاوزات ضد الكرد في كركوك، مبينا ان “من يقرأ تاريخ الاتحاد الوطني فليعلم ان الاتحاد ومن أجل كركوك واجه تركيا وايران والعراق، ولن يقف مكتوف الايدي اذا استمر الظلم ضد الكرد في كركوك”، حسب تعبيره.

وأشار إلى ان” الاطراف الكردستانية من الذين يذرفون دموع التماسيح على كركوك، يستطيعون التعاون مع الحشد الشعبي للاتفاق على انتخاب محافظ في نينوى ونائب له عنهم بينما هم غير مستعدون للاتفاق بشأن انتخاب محافظ كردي في كركوك” وذلك في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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