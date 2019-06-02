بالصورة – إدخال أنغام المستشفى بشكل طارئ

2019/06/02 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت المطربة أنغام على حسابها في “إنستغرام” صورة لها أثناء تلقيها العلاج داخل أحد المستشفيات، ولم يظهر وجه أنغام لكنها اكتفت بصورة يدها وقد تم تركيب محاليل بها.

ولم تفصح أنغام عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها اكتفت بالتعليق على الصورة وكتبت: “الحمد لله”، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن الفنانة أنغام من المقرر أن تحيي حفلاً غنائياً مع الاحتفالات بعيد الفطر، ونشرت عبر حسابها الشخصي على إنستغرام صورة الملصق الدعائي لحفلها المقرر إقامته بدولة الكويت يوم الجمعة 7 حزيران (يونيو) 2019، وعلقت عليها: “‎حفلة عيد الفطر السعيد 2019 النجمة أنغام النجم مطرف المطرف في حفل غنائي بعيد الفطر السعيد “.

وكانت أنغام طرحت مؤخراً أغنية بعنوان “30 يوم سعادة” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

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