2019/06/02 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة بغداد وكالة قصي السهيل بإزالة التجاوزات في جامعة بغداد خلال أسبوع.وتضمن التوجيه إزالة كافة التجاوزات في تشكيلات الجامعة والخاصة بالسكن الجامعي والأراضي الجامعية والمتعهدين ورفعها خلال مدة سبعة أيام”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يوجه بازالة التجاوزات في جامعة بغداد خلال أسبوع وكالة صدى الاعلام للانباء.

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