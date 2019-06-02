الغزي والحكيم يؤكدان اهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الوطني

2019/06/02 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي مع رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم أهمية تنفيذ محاور البرنامج الحكومي ومستجدات المشهد السياسي في البلاد.

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