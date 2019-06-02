بالنجاح ، استقبل الأطفال الايزيديين الناجين اليوم العالمي لحمايتهم

2019/06/02 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم اطفال لم يروا نور الحياة في الارض التي ولدوا فيها و كان نصيبهم الخطف من قبل تنظيم داعش و الاثار النفسية لذلك لا يمكن نسيانها بسهولة ، حرموا من حنان الوالدين و هم في مرحلة لا يمكن ان يكونوا لوحدهم ايتام.كان وقوعهم في يد تنظيم داعش الممر الاول […]

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