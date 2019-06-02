العراق يسلم 188 طفلا تركيا خلفهم داعش إلى بلادهم

2019/06/02 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ شرعت محكمة التحقيق المركزية بتسليم 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش الإرهابي في العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق".

وأضاف البيان، أن "هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم"، لافتا إلى أن "عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم الى بلادهم".

وتابع أن "التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف".



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