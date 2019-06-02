الشرطة يعزز صدراته للدوري الممتاز بفوزٍ مهم على الديوانية

2019/06/02 | 13:50

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بغداد :سومر نيوز

عزز فريق الشرطة صدارته للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على الديوانية 1-0 في المباراة التي اق...

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