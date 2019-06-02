2019/06/02 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بغداد تصرف عيدية لموظفي الإقليم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، ان دوائر الجوازات والجنسية والاقامة والاحوال المدنية سيستلمون العيد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بغداد تصرف عيدية لموظفي الإقليم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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