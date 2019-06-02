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بغداد تصرف عيدية لموظفي الإقليم


بغداد تصرف عيدية لموظفي الإقليم
2019/06/02 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، ان دوائر الجوازات والجنسية والاقامة والاحوال المدنية سيستلمون العيد...

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