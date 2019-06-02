2019/06/02 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن إلقاء القبض على متهمين بالقتل والإرهاب والسرقة في ‏مناطق متفرقة من العاصمة.‏ وذكر بيان للقيادة تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان ” القوات الأمنية في قيادة العمليات متمثلة ‏بقوة من فرقة المشاة الحادية عشر وبالاشتراك مع مفارز مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء ‏القبض على متهمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن القبض على متهمين بالقتل والإرهاب في العاصمة وكالة خطوة برس.

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