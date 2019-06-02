مصدر استخباري يرجح وجود البغدادي في صحراء المناطق الغربية

2019/06/02 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..رجح مصدر استخباري في قيادة حشد محافظة الانبار، الأحد، وجود زعيم تنظيم “ داعش” الاجرامي أبو بكر البغدادي في مناطق صحراء الانبار الغربية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “معلومات استخباراتية افادت بوجود زعيم عصابات داعش الاجرامية أبو بكر البغدادي داخل نفق سري محصن في منطقة الحسينيات شمال قضاء الرطبة غربي الانبار، الا ان عملية […]

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