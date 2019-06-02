العدل تعلن تسفير 122 طفلا من ذوي النزيلات التركيات الى بلادهم

2019/06/02 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاحد، عن تسفير ١٢٢ طفلا من ذوي النزيلات التركيات الى بلادهم.وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "تم تسفير أطفال النزيلات التركيات الى بلادهم والبالغ عددهم (١٢٢) طفلا.واضافت الدائرة ان "مراسيم التسفير تمت وفق الضوابط القانونية المتبعة وبحضور ذويهم (أمهاتهم) إثناء ترحيلهم إلى المحكمة المختصة لتسفيرهم لبلادهم".

وتابعت ان "حضور أمهاتهم جاء لغرض التوديع ورعايةً للحالة الانسانيه وتطبيقا لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع النزيلات وأطفالهن".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء الماضي، أن محكمة التحقيق المركزية سلمت تركيا 188 طفلاً تركياً خلفهم تنظيم "داعش" في العراق، بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

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