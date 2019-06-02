الدفاع المدني: اغلب حرائق الحوادث العمدية كانت نتيجة نزاعات على عائدية الارض

2019/06/02 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، ان اغلب حرائق الحوادث العمدية كانت نتيجة النزاعات على عائدية الارض، فيما اشارت الى ان محافظة صلاح الدين هي الاكثر باندلاع الحرائق فيها.وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في مؤتمر صحافي عقده اليوم، ان "الدفاع المدني سجل في ميسان حرائق نتيجة حرائق رعدية"، مبينا انه "تم تسجيل اكثر من ٨٣ حادث بسبب شرار الحاصدات في عموم البلاد واكثر من ٦٦ حادث بسبب سقوط الاسلاك الكهربائية".واضاف انه "تم تسجيل ١٥ حادث حريق عمدي خلال فترة الحرائق"، مشيرا الى ان "اغلب حرائق الحوادث العمدية كانت نتيجة النزاعات على عائدية الارض".

واكد بوهان ان "صلاح الدين هي الاكثر بحوادث الحرق تلتها كركوك ثم نينوى وديالى"، لافتا الى ان "هناك من يعمل على حرائق محصوله من الحبة التي لا تستلمها السايلوات من اجل حصوله على تعويض".

من جانبه، اكد وكيل الامن الاتحادي الفريق محمد بدر ناصر، ان "رئيس الوزراء ووكيل الاقدم يتابعون قضية الحرائق"، لافتا الى "اننا في حالة تاهب واستنفار تحسبا من اي حادث".

وتابع ان "قسم الحوادث بسبب السكائر والقسم الاخر سجل جنائي".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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