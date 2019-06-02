2019/06/02 | 13:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع ........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع المدني: اخماد حريقي الشورجة وجميلة ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدفاع المدني: اخماد حريقي الشورجة وجميلة ببغداد
يتبع ........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع المدني: اخماد حريقي الشورجة وجميلة ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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