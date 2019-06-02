ترامب يقترح عراب بريكست لمفاوضة بروكسل ويرى

2019/06/02 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يجب على بريطانيا رفض دفع تكاليف انفصالها عن الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 39 مليار جنيه إسترليني، والانسحاب من محادثات

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