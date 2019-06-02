الداخلية تعلن اعتقال متهمين بعمليات خطف وسلب في العاصمة

2019/06/02 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعتقلت القوات الامنية، متهمين اثنين لقيامها بجرائم خطف وسلب في بغداد.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاحد، إن

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