التربية تقرر حرمان الطالب من الامتحانات حال الاعتداء على كوادرها

2019/06/02 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت وزارة التربية، تعليمات تقضي بحرمان الطالب من الامتحانات حال الاعتداء على الكوادر التربوية.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وجهت وزارة التربية تعليماتها لإدارة ومراقبي المراكز الامتحانية في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا أقليم كردستان، وذلك لقرب انطلاق الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية حفاظاً على رصانتها التربوية”.





وأوضح البيان، انه “من توجيهات الوزارة لهذا العام حرمان الطالب من اداء الامتحانات لمدة سنتين اذا قام بالاعتداء على مدير المركز الأمتحاني او المراقب ، مؤكداً ضرورة تطبيق الضوابط والتعليمات الخاصة باختيارهم تلافياً لمنع حدوث حالات الغش بين الطلبة؛ كون عملية الغش تؤثر سلباً على المستقبل الدراسي للطلبة”.





وأضاف، ان “من بين تلك الإجراءات عدم تكليف اي مدير مركز او معاون تم اكتشاف ظاهرة الغش الجماعي في مراكزهم الامتحانية في السنوات السابقة أذ لا يمنع القانون من عملهم كمراقبين”.

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